Promotion de l’électricité : Des experts ouest-africains se concertent

La réunion des comités organisationnels du système d’Echanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) s’est ouverte, le lundi 1er novembre 2021 à Ouagadougou.

Présents au Burkina Faso dans le cadre de la 16e Assemblée générale du système d’Echanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA), les acteurs du secteur de l’énergie électrique de la sous-région se sont réunis pour réfléchir aux solutions pour promouvoir et développer des infra-structures de production au profit des consommateurs. Ces travaux des comités organisationnels qui se tiennent du 1er au 5 novembre 2021, ont ouvert leurs portes, le lundi 1er novembre 2021 à Ouagadougou.

Selon le Secrétaire général (SG) de l’EEEOA, Siengui Ki, l’EEEOA est une institution spécialisée de la Commu-nauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sa vision est d’intégrer les réseaux électriques natio-naux dans un marché régional unifié de l’électri-cité. Cela va permettre d’assurer, à moyen et à long terme, un approvision-nement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif pour les populations des Etats membres. Au cours de cette réunion, les experts vont passer en revue, les activités menées ces 12 derniers mois dans la cadre de la mise en place du marché régional de l’électricité de la CEDEAO.

Il s’agira également pour eux de préparer et de coordonner les projets prioritaires de la structure ainsi que la gouvernance de la gestion administrative et financière de la structure. « Nous sommes le bras armé de la CEDEAO en matière d’énergie électrique. Il y a des travaux où tous les acteurs doivent se réunir pour faire le point des avancées dans le

but d’atteindre l’objectif qu’on s’est fixé. Nos réunions ont commencé avec les comités organisationnels et se poursuivront avec d’autres, jusqu’à ce que l’Assemblée générale, constituée des directeurs généraux des sociétés membres du EEEOA, se tienne », a-t-il dit.

A en croire le SG, la rencontre va permettre de prendre des décisions dont l’objectif « ultime » est d’améliorer le marché sous régional des sociétés d’électricité. Au cours de ces

travaux, a-t-il poursuivi, les participants vont tenir une réunion spéciale sur le projet de la « dorsale-nord ». « La dorsale nord est une interconnexion qui va du Nigéria en passant par le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et plus tard au Sénégal. Nous sommes à un niveau où nous avons besoin de nous retrouver.

La suite de la réunion sera consacrée à l’examen des différents rapports de l’année et d’envisager des perspectives pour l’année prochaine », a-t-il martelé. Le directeur général de la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL), Baba Ahmed Coulibaly, a fait savoir que le projet de la « dorsale nord » en cours, va permettre d’avoir de l’énergie supplémen-taire, afin de contribuer à stabiliser les réseaux. Pour lui, les travaux de cette réunion vont permettre de « mieux » affiner les différents projets com-munautaires afin de leur donner de « meilleures » chances d’éligibilité au niveau des partenaires techniques et financiers. Le rôle de ces experts, a-t-il précisé, est de mener des réflexions surtout « déter-minantes » dans la réussite des missions assignées par l’EEEOA.

« Les comités organisation-nels ont la charge de soutenir et de conseiller le conseil exécutif sur toutes les questions relatives à la formulation d’une politique pour le développement, le maintien et la mise à jour des procédures communes d’exploitation des aspects techniques, opérationnels et environnementaux de l’EEEOA », a-t-il expliqué. L’EEEOA soutient le Burkina Faso dans un projet de production de 300 mégawatts solaires.

Oumarou RABO