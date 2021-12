Sécurisation foncière : SYC@D, la nouvelle solution numérique

La Direction générale des impôts (DGI) a officiellement lancé le Système intégré de gestion du cadastre et des domaines pour la sécurisation des opérations cadastrales, domaniales et foncières (SYC@D), le mercredi 29 décembre 2021, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso dispose désormais d’une nouvelle plateforme cloud de digitalisation de la chaine foncière, de gestion des processus du cadastre et du foncier. Il s’agit de SYC@D, le Système intégré de gestion du cadastre et des domaines pour la sécurisation des opérations cadastrales, domaniales et foncières.

Après la digitalisation des déclarations et les paiements en ligne des impôts et taxes, à travers la plateforme eSYNTAX, cette nouvelle solution numérique de la Direction générale des impôts (DGI), a été officiellement lancée, le mercredi 29 décembre 2021, à Ouagadougou. SYC@D, à entendre ses promoteurs est une trouvaille de la DGI pour sécuriser les données foncières au Burkina.

Ce nouveau système accessible sur le portail https://sif.gov.bf, a été présenté par le Directeur général (DG) de Nebrata Consulting and Innovation, Alidou Rouamba, concepteur de la plateforme, initiée dans le cadre du projet cadastre fiscal. Et ce, a-t-il expliqué, pour l’automatisation des processus du cadastre, des domaines et du foncier au profit des structures et services de l’administration, des acteurs privés, des usagers et des contribuables.

Son concepteur, Alidou Rouamba, a rassuré les populations que SYC@D est sécurisé du fait de son déploiement sur le G-cloud de l’administration. Il a également précisé qu’il est facilement accessible et exploitable à partir des ordinateurs PC, tablettes et smartphones. Quant au DG des impôts, Moumouni Lougué, il a expliqué que la plateforme a été suscitée par l’administration fiscale pour garantir la transparence et la sécurisation foncière d’une part, et aussi faciliter la gestion et le recouvrement des impôts d’autre part.

Il a soutenu que SYC@D permet, entre autres, la saisie et la gestion de l’ensemble des sections cadastrales d’une commune ou d’un arrondissement, des numéros des ilots et des parcelles issues des lotissements. Des références cadastrales des parcelles issues des aménagements ruraux et des demandes de titres des parcelles hors lotissement, le suivi et la gestion cadastrale des bornages délimitations, des bornages morcellement et des bornages fusions sont aussi pris en compte par SYC@D, aux dires de Moumouni Lougué.

« Cette plateforme dotée d’interfaces de saisie différée des processus domaniaux et fonciers permettra la récupération et l’apurement du passif foncier, la gestion de la contribution foncière, la gestion centralisée de l’ensemble des informations caractéristiques d’identification unique, de classification et de contacts des contribuables, personnes physiques et morales », s’est- il réjoui.

Car, a-t-il dit, jusque là, il n’existe aucun système informatisé intégré de gestion de processus de délivrances des titres d’occupation des terres et des actes fonciers domaniaux. A ce sujet, il a rappelé que la plupart des listes d’attributaires de parcelles sont toujours sous format papier.

Par ailleurs, le DG de la DGI, a indiqué que son institution, leader dans la mobilisation des recettes financières s’est engagée ces dernières années dans une dynamique de digitalisation des processus fiscaux. A cet effet, il a annoncé le lancement prochain, d’une nouvelle plateforme, SIEBI, le Système d’inventaire et d’évaluation des biens imposables. –

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com