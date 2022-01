Accident sur le Dakar 2022 : L’éclairage du ministère saoudien des Affaires étrangères

Suite au communiqué publié sur l’accident d’une voiture de l’équipe d’assistance d’un des pilotes participant au Rallye Dakar 2022 et la blessure d’un des passagers de nationalité française, les résultats des enquêtes préliminaires n’ont relevé aucune preuve d’un soupçon criminel.

Et dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, l’autorité compétente du Royaume s’emploie à coordonner et à informer les spécialistes du côté français des résultats de l’enquête, des photos, des informations et des preuves dont disposent les autorités compétentes du royaume sur l’accident.

Le ministère des Affaires étrangères tient à préciser que les autorités concernées, en coopération avec les organisateurs, sont soucieuses de mettre en œuvre toutes les normes de sécurité et de sûreté approuvées au niveau international afin de maintenir la sûreté et la sécurité des participants au Rallye Dakar, et il souhaite un prompt rétablissement au blessé.

Ministère saoudien des Affaires étrangères