53e réunion des DG des loteries nationales : le terrain balisé pour la TCE 2022

La 53e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales ou leurs représentants des Etats membres du Conseil de l’Entente a refermé ses portes, le mercredi 12 janvier 2022, à Ouagadougou. Le conclave a eu lieu en prélude à la 28e édition de la Tranche commune entente qui se tiendra en septembre prochain.

Les lampions sont tombés sur la 53e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente après trois jours de travaux. La clôture des activités a eu lieu, le mercredi 12 janvier 2022, à Ouagadougou. Selon le Directeur général (DG) de la loterie nationale du Burkina (LONAB), Patin-Deba Naza, l’objectif recherché à cette session était la prise de décisions communes qui permettront l’organisation efficiente de la 28e édition de la Tranche commune entente (TCE) prévue dans le courant septembre-octobre 2022. En effet, il a précisé qu’il est prévu 15 séries de tranche à commercialiser dont cinq seront commercialisées par le Burkina Faso. Il a ajouté qu’au cours de ce tirage, le Burkina Faso va bénéficier d’une infrastructure qui sera financée par l’ensemble des loteries des pays membres du conseil de l’entente. Pour lui, les parieurs, avec la tranche commune entente, auront une double chance. Il a précisé qu’au grattage, ils pourront gagner des lots allant de 200 F CFA à 500 mille F CFA.

Il a indiqué que les gros lots sont de 10 millions. Il a dit avoir atteint ses objectifs avec les directeurs généraux au cours de cette rencontre annuelle. Pour le président du conseil d’administration de la LONAB, représentant le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Abdoulaye Zongo, plusieurs thèmes ont été abordés durant ces assises. Il s’agit, entre autres, de l’examen et l’adoption des recommandations relatives au tirage de la tranche commune Entente 2022, l’élaboration du cahier de charges pour la commande des tickets de la 28e édition, les échanges d’expériences sur les activités respectives, la réflexion sur les orientations en vue de renforcer l’adhésion des populations à la tranche commune Entente. A l’entendre, il existe des motifs de satisfaction. A son avis, ce satisfécit est à mettre à l’actif de cette 53e réunion annuelle. Pour lui, l’enthousiasme, qui a caractérisé les travaux et les échanges entretenus entre les directeurs généraux, sont un tremplin pour envisager des perspectives heureuses en faveur de la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente que le Burkina Faso s’apprête à accueillir en octobre 2022. Selon la directrice du pôle exploitation de la LONAB, Thérèse Nabaloum, cette 53e réunion a prévu de définir les quantités des tickets que chaque pays membre prendra pour la commercialisation. Elle a souligné que pour les tickets, il y a les lots normaux, les lots intermédiaires et les lots extraordinaires. « Le programme extraordinaire permet aux gagnants des autres pays de prendre l’avion pour venir au Burkina pour participer au tirage », a-t-elle ajouté. A l’écouter, cette rencontre a aussi pour but de participer au développement économique du pays, son intégration sous régionale, au brassage entre les pays membres du continent. Elle a dit attendre de cette initiative, l’adhésion des populations de la sous-région pour la promotion de la paix.

Gérard COULIBALY

Ibrahim SOUMDAOGO (Stagiaire)