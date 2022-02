Burkina : Paul-Henri Damiba reçoit le rapport de la commission technique d’élaboration du Projet de textes et agenda de la Transition

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) a reçu ce mercredi 23 février 2022 à Ouagadougou, le rapport de la Commission technique d’élaboration de projets de textes et de l’agenda de la Transition. Ce rapport composé du projet de charte constitutionnelle pour la Transition, de l’agenda de la Transition et d’une charte des valeurs pour soutenir la refondation annoncée par le président du Faso.

Installée le 8 février dernier par le chef de l’Etat, la Commission technique d’élaboration de projets de textes et de l’agenda de la Transition avait un délai de deux semaines pour déposer son rapport.

La Rédaction