Côte d’Ivoire: Le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement démissionnent

Depuis plusieurs mois, des rumeurs dans la capitale ivoirienne, Abidjan, annonçaient un remaniement ministériel. Selon nos confrères de Fratmat, le Premier ministre Patrick Achi a présenté, ce mercredi 13 avril 2022, sa démission et celle de son gouvernement. Ce qui permettra au président ivoirien Alassane Ouattara de former une nouvelle équipe pour faire face à la conjecture économique actuelle de la Côte d’Ivoire, aggravée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Un nouveau Premier ministre sera bientôt nommé pour mettre en place ce nouveau gouvernement.

AK