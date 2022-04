Lutte contre le terrorisme : le chef de l’Etat présente sa vision aux FDS

Le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba s’est rendu, le dimanche 17 avril 2022, à Barsalogho (Région du Centre-Nord) et à Djibo (Région du Sahel). Il y a encouragé et félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour le travail abattu.

Le Président du Faso, chef de l’Etat, chef Suprême des Armées, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a séjourné ce dimanche 17 avril 2022 dans les localités de Barsalogho et Djibo. Le Président Damiba a adressé à l’ensemble des unités des Forces de Défense et de Sécurité ses encouragements et ses félicitations pour le travail remarquable abattu quotidiennement.

A Barsalogho (Région du Centre-Nord) et à Djibo (Région du Sahel), il a décliné aux Hommes sa vision de la lutte contre le terrorisme qui repose sur 2 piliers complémentaires à savoir l’offensive militaire contre les groupes radicaux et la mise en place d’un mécanisme de dialogue pour ceux qui sont dans les dispositions d’esprit à renouer le dialogue avec la Nation. Le chef Suprême des Armées est revenu sur certains fondamentaux indispensables pour atteindre les objectifs fixés. Il a invité les personnels de l’Armée de Terre, de la Gendarmerie, de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et de la Police nationale engagés dans les opérations de sécurisation du territoire national, à faire preuve de cohésion, de solidarité et de discipline dans cette lutte dont les enjeux dépassent largement les intérêts individuels ou corporatistes.

Accompagné du commandant des Opérations du Théâtre national, du chef d’Etat-Major de la Gendarmerie nationale et du directeur général de la Police nationale, le chef de l’Etat a pris note des préoccupations des femmes et des hommes engagés et les a rassurés que des dispositions sont déjà prises pour renforcer les capacités opérationnelles des unités combattantes.

Direction de la communication

de la présidence du Faso