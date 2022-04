RDC : la maison de Papa Wemba devient le  « Musée de la rumba »

Depuis que la rumba congolaise est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, les autorités de la République démocratique du Congo(RDC) surfent sur la renommée désormais mondiale de cette musique.

La RDC vient de créer un «Musée de la rumba congolaise », situé dans les hauteurs du quartier chic de Macampagne dans la partie ouest de Kinshasa. Il s’agit de l’ancienne résidence principale de la star décédée de la musique congolaise, Papa Wemba, qui a été achetée par le gouvernement et transformé en musée. L’espace culturel a été ouvert au public le dimanche 24 avril 2022 en présence d’acteurs culturels et de personnalités politiques.

« C’est ici que va désormais se raconter la Rumba congolaise par la parole, par les photos, par les vidéos, par la musique, par la sculpture, par la danse, par les textes poétiques, des recherches et des archives », a déclaré la ministre de la Culture, Catherine Kathungu.

« Dans cette maison d’un certain luxe, au goût du roi de la Rumba, nous ferons aussi des expositions, des conférences, des ventes aux enchères, des compositions, des répétitions et autres », a-t-elle ajouté, promettant que « le plus grand studio audio d’enregistrement audio de la musique », y sera construit.

AK

(Source : Africanews)