L’entraineur de Manchester City Pep Guardiola est en colère contre la presse et les observateurs qui ne soutiennent pas son équipe.

Le technicien espagnol ne comprend pas le doute de certains médias sur la capacité de son équipe à remporter le titre en Premier League, malgré ses trois points d’avance sur Liverpool.

Laissant transparaitre, selon le magazine Onzemondial, une pointe de jalousie à l’égard de Liverpool, Guardiola a rappelé que l’équipe de Jürgen Klopp a un lourd passif depuis 30 ans, celui de n’avoir remporté qu’un championnat, celui de 2020.

« Tout le monde supporte Liverpool dans ce pays, les médias, tout le monde. Bien sûr que Liverpool a une histoire incroyable en Coupe d’Europe, mais pas en Premier League car ils n’ont gagné qu’une fois en 30 ans (en 2020). Mais ce n’est pas du tout un problème. Liverpool est avec Manchester United l’équipe la plus importante si on parle de titres, d’histoire, d’héritage, de drames… Mais on est là depuis 11 ou 12 ans, je me fiche que les gens veulent que Liverpool gagne plus que nous. Ce n’est pas mon problème », a-t-il martelé.

AK