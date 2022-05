Consommation de la drogue : les acteurs de lutte veulent inverser la tendance

Le comité national de lutte contre la drogue a tenu sa 17e Assemblée générale, le mardi 24 mai 2022, à Ouagadougou.

L’ampleur de la consommation de la drogue est inquiétante au Burkina Faso. Toutes les contrées du pays n’échappent pas au fléau de la consommation de divers stupéfiants. C’est ce qu’a affirmé le Secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP/CNLD), le contrôleur général de police, Dramane Compaoré, lors de la 17e Assemblée générale dudit comité, le mardi 24 mai 2022, à Ouagadougou. « Lors de nos campagnes de sensibilisation et de prévention, nous avons constaté que toutes les contrées, même les villages les plus reculés sont touchés par le phénomène de la drogue. De façon générale, on note que l’ampleur du phénomène est inquiétante parce que cela a envahi tout le territoire », a déploré M. Compaoré.

Pire, selon ses dires, la drogue est l’une des sèves nourricières du terrorisme, car elle permet aux terroristes non seulement de vivre, mais de s’acheter aussi des armes. « Les enfants qui égorgent dans les groupes terroristes, s’ils ne prennent pas ce produit, humainement, quel que soit le lavage de cerveau qu’on leur fait, ils ne peuvent pas canarder les adultes », a indiqué Dramane Compaoré. Pour le président du Comité national de lutte contre la drogue, le ministre en charge de l’administration territoriale, Omer Bationo, la 17e session du comité se tient à un moment où le monde est en pleine mutation. Au Burkina, a-t-il dit, nous faisons malheureusement face à l’ignominie des actes terroristes, la radicalisation et l’extrémisme violent visant la destruction de notre tissu socio-économique et l’intégrité du territoire. « Nous assistons depuis un certain temps à des dérives comportementales dans nos écoles, rues, domiciles…

Ces dérives sont dues à la consommation de plus en plus de substances psychotoxiques », a confié M. Bationo. Cette situation maintes fois dépeinte par les médias et les acteurs de la lutte contre la drogue interpelle tous et oblige à repenser la stratégie de lutte afin de préserver les acquis et repositionner le futur de la lutte contre la drogue. Le président du Comité national de lutte contre la drogue a rassuré de la ferme volonté et l’engagement du gouvernement à y apporter des réponses adéquates. Cet engagement du gouvernement est d’autant plus nécessaire qu’il est de plus en plus établi de nos jours que le trafic de drogue constitue l’une des importantes sources de financement du terrorisme, a insisté M. Omer Bationo.

Abdel Aziz NABALOUM

