Les Editions Sidwaya : la nouvelle directrice générale, Assétou Badoh, installée

La passation de service entre le directeur général des Editions Sidwaya sortant, Mahamadi Tiégna et celle entrante, Assétou Badoh, a été actée, le mardi 24 mai 2022, au siège des Editions Sidwaya à Ouagadougou.

« Madame Badoh/Guiré Assétou, matricule 49 890 G, vous avez été nommée directrice générale de l’établissement les Editions Sidwaya en conseil des ministres du 18 mai 2022. Au nom de madame la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, je vous installe dans vos fonctions de directrice générale de l’établissement les Editions Sidwaya avec toutes mes félicitations ». C’est par cette formule que le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Aymar Sawadogo, a installé la nouvelle directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, le mardi 24 mai 2022 dans l’enceinte de la « Maison commune».

Première dame à ce poste, Mme Badoh a dit mesurer la lourdeur de la tâche à elle confiée mais, « je sais compter sur le sens de la disponibilité et de l’abnégation de l’équipe sortante pour m’accompagner ». A son prédécesseur, Mahamadi Tiégna, elle l’a remercié pour le travail abattu et les résultats obtenus. Avant de le rassurer que les grands chantiers entamés sous son leadership au profit de l’entreprise et du personnel vont se poursuivre. Cependant, elle a sollicité son appui afin de réussir sa mission. Quant aux travailleurs et partenaires sociaux, la nouvelle directrice générale les a invités à se donner la main pour relever les défis qui se posent à la « Maison commune ». Pour sa part, le Directeur général (DG) sortant, Mahamadi Tiégna, a fait une brève rétrospective de ses quatre ans passés à la tête des Editions Sidwaya. Il a confié qu’avec son installation, le 2 mars 2018, sous le crépitement des balles terroristes à la suite de l’attaque de l’ambassade de France et de l’Etat-major général des armées, les défis à relever se présentaient avec acuité. Il s’agissait, entre autres, selon lui, de régulariser la parution du quotidien Sidwaya, réhabiliter l’Agence d’information du Burkina (AIB), poursuivre le projet de déconcentration des services et renforcer la maturation du projet du siège de Sidwaya à Ouagadougou.

Des projets qui avancent

Et au moment où il passe le témoin à son successeur, c’est un DG sortant, fier des acquis engrangés, qui a exposé ses résultats. Il a cité en exemple, la construction des sièges des services régionaux de Dori, Koupèla, Banfora, Tenkodogo et de Ziniaré. Mais aussi, l’acquisition et l’installation d’équipements de production au profit des imprimeries de Dori et de Tenkodogo. Quant au vieux rêve caressé par l’ensemble de ses prédécesseurs de pouvoir tirer le journal Sidwaya à Bobo-Dioulasso, l’ex-DG a affirmé que ce rêve est en passe de se réaliser. « Les équipements devant permettre à cette imprimerie de prendre corps sont en cours d’acheminement », a-t-il laissé entendre.

A propos de la construction du siège des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna a précisé que le projet a connu une avancée significative avec l’acquisition, sur recettes propres, d’un terrain de plus de 10 mille m2, l’actualisation des études architecturales, la réalisation des études techniques et des avant-projets détaillés et la désignation d’un partenaire privé à la suite d’un avis à manifestation d’intérêt. L’une des priorités de la « Maison commune » est l’acquisition d’une rotative pour accroitre sa productivité. Là également, M. Tiégna a affirmé que les pour-parlers entamés avec le groupe Eco-media du Maroc sont à un stade avancé. Conscient que seul le travail d’équipe permettra d’atteindre les objectifs escomptés, l’ex- DG a invité l’ensemble du personnel, les partenaires sociaux, les correspondants provinciaux, les chefs de services régionaux à prêter main forte à la nouvelle directrice générale comme ils l’ont toujours fait avec lui. Le secrétaire général du ministère en charge de la communication, Victorien Aymar Sawadogo, a mis à profit ce moment pour exhorter les journalistes des rédactions de Sidwaya à garder le cap en matière de professionnalisme dans leurs contenus. Avant de prendre les rênes des Editions Sidwaya, la directrice entrante a été journaliste à la rédaction du quotidien Sidwaya, chef du desk société, rédactrice en chef adjointe et directrice commerciale.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com