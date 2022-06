Hausse des prix des produits : les concertations se poursuivent selon le gouvernement

Le Conseil des ministres s’est tenu, le mercredi 1er Juin 2022, sous la présidence du chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour ont été examinés dont l’augmentation des prix des denrées alimentaires et les initiatives prises pour leur réduction.

Le gouvernement poursuit les concerta-tions avec le Patronat, la Chambre de commerce, etc., pour trouver des solutions à l’augmentation tous azimuts des prix des produits de première nécessité. C’est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s’est tenu, le mercredi 1er juin 2022, sous la présidence du Chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Selon le ministre en charge de l’éducation nationale, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, ces concerta-tions se poursuivent et plusieurs pistes sont engagées sur ces discussions. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des PME, Abdoulaye Tall, a, en effet, rappelé la création d’un comité interministériel qui est présidé par le Premier ministre pour trouver des solutions, avec les différents acteurs, afin de tirer les prix vers le bas. « Ce comité s’est mis au travail et a rencontré les différents acteurs que sont le Patronat, la Chambre de commerce, la Ligue des consommateurs, l’association des importateurs du Burkina, les producteurs comme les meuniers et autres », a confié M. Tall. Il a expliqué qu’il s’agit de voir, à travers ces rencontres, quels efforts peuvent être consentis par les uns et les autres.

« C’est-à-dire l’Etat, à travers un accompagnement et les acteurs eux- mêmes, à travers l’acceptation des réductions des marchés », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le ministre en charge du commerce a ajouté qu’un sous-comité qui comprend les différents services du ministère des Finances, notamment la douane, les impôts, le trésor, le budget, les services du ministère du Commerce que sont les structures de contrôle et de guichet unique des importations, des investissements et des différents acteurs, a été mis en place dans ce sens. Selon le ministre, dans les jours à venir, les prix pourraient connaître une baisse, relevant que la situation que vit le Burkina est aussi mondiale. Toutefois, a-t-il souligné, le gouvernement est obligé de « se battre » afin de pouvoir réduire les prix des produits et surtout ceux qui sont importés afin de faire face à la demande.

12 agents publics sanctionnés

Au titre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, selon Lionel Bilgo, le conseil a adopté un rapport relatif au fonctionnement des Conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Il a indiqué qu’il ressort de ce rapport que 25 institutions et départements ministériels ont transmis leurs rapports sur le fonctionnement desdits conseils. Au cours de ces sessions, a declaré M. Bilgo, 15 dossiers ont été examinés et 12 des agents incriminés ont écopé de diverses sanctions. Au nombre de celles-ci, il a cité un abaissement d’un échelon, de deux échelons, un retard d’avancement, une rétrogradation et le remboursement de salaire indument perçu.

Le rapport ressort également, à en croire le porte-parole du gouvernement, des difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et formulé des recommandations. Parmi ces recommandations, Lionel Bilgo a énuméré la vulgarisation des conseils de discipline, la poursuite des sensibilisations pour l’appropriation du guide de procédure disciplinaire au sein de l’administration, les sanctions à l’encontre des supérieurs hiérarchiques complaisants, la célérité de la prise de sanctions administratives et le renforcement du dispositif de suivi dans la mise en œuvre des décisions. Pour ce qui est de la situation à la mine d’or de Houndé, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le calme y est revenu après que le gouvernement a entrepris des négociations avec l’ensemble des acteurs. Cependant, a-t-il relevé, les concertations sont toujours en cours en vue d’examiner les différentes revendications des orpailleurs à l’effet de ramener l’accalmie et la paix dans cette localité du Burkina Faso.

Soumaïla BONKOUNGOU