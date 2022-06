Atelier sur la gestion durable des forêts : un bilan largement positif, selon les organisateurs

L’atelier régional de Ouagadougou sur le partage d’informations et d’expériences sur la gestion durable des forêts en Afrique dans le contexte de changement climatique, organisé du 6 au 10 juin 2022, par le Forum forestier africain (African forest forum-AFF), a pris fin sur une note de satisfaction, le vendredi 10 juin 2022.

Après cinq jours de réflexion, d’échanges, de discussion autour des résultats d’études et des initiatives locales sur la gestion durable des forêts en Afrique centrale et occidentale et de visites- terrain, l’atelier régional de Ouagadougou sur le partage d’informations et d’expériences a refermé ses portes, le vendredi 10 juin 2022. Organisé par le forum forestier africain (African forest forum-AFF), cet atelier était placé sous le thème : « Gestion des forêts dans le contexte du changement climatique : défis et opportunités pour le développement durable en Afrique ». Selon les organisateurs, le bilan de cette rencontre, ayant réuni dans la capitale burkinabè, en présentiel, une soixantaine d’experts, chercheurs, de représentants des adminis-trations publiques forestières et de la société civile, de journalistes et plus d’une quarantaine de participants en ligne, venus de dix pays d’Afrique francophone est « largement positif ». « Notre satisfaction vient de celle des participants. Lorsque nous organisons ce genre d’atelier, nous visons principalement deux objectifs : le partage d’expériences et le réseautage. Nous avons constaté une forte fusion, une interaction entre les participants, a laissé entendre la représentante du secrétaire exécutif de l’AFF, Pr Marie Louise Avana-Tientcheu.

L’enrichissement mutuel des participants, des forestiers africains nationaux et les recommandations qui ont été formulées avec des responsabilités pour chaque partie prenante, constituent également des acquis de cette rencontre. « L’une des principales recommanda-tions est celle relative à l’aspect méthodologique, qui voudrait que l’on s’assure qu’il y ait des échelles d’évaluations permettant de prendre en compte tous les niveaux d’informations concernés par une thématique donnée. Nous allons poursuivre les réflexions pour nous assurer que ce que nous faisons est à la hauteur des attentes des acteurs de la foresterie africaine », a poursuivi, Pr Avana-Tientcheu. L’atelier a également recommandé de continuer à combler les gaps des connaissances sur les forêts africaines en termes de statistiques, renforcer les compétences des parties prenantes sur les paradigmes associés au changement climatique et de prendre en compte la nouvelle variable d’insécurité qui affecte la gestion durable des ressources forestières.

Hommage à Thomas Sankara

Ces cinq jours de travaux ont également permis de renforcer la place de l’AFF comme vitrine des forestiers africains et de montrer la pertinence du travail que mène cette institution au profit des forestiers et du continent. Les perspectives vont consister à enrichir les études avec toutes les informations, les contributions qui ont été faites, afin de les finaliser et les mettre à la disposition du plus grand nombre. Il s’agit aussi de tirer des leçons de ces recommandations pour développer de nouveaux projets, de nouvelles activités en faveur du secteur forestier africain », a-t-elle conclu. Le porte-parole des participants, le directeur général des eaux et forêts de la République du Congo, Joseph Moumbouilou, a traduit sa gratitude à l’AFF et ses partenaires pour l’initiative de cette tribune de réflexions et de partages d’expériences sur la gestion durable des terres et des ressources forestières en Afrique.

Dans la même veine, le Professeur Brice Sinsin du comité d’orientation et de pilotage de l’AFF, a salué cette alchimie entre chercheurs et techniciens de la foresterie africaine et souhaité que cette collaboration se poursuive afin que les forêts d’Afrique soient de moins en moins déboisées. Le conseil d’administration de l’AFF, par la voix de Cécile Ndjebet, a exprimé ses remerciements aux participants, experts, partenaires de l’AFF et autorités burkinabè, en l’occurrence les premiers responsables de l’Université Thomas Sankara (UTS), pour leur implication dans le succès de cet atelier. Elle a souhaité que cette Université qui porte le nom du père de la Révolution burkinabè, qui fut un pionnier et un champion de la protection de l’environnement, sortent des milliers de Sankara. Le vice-président de l’UTS, chargé de la recherche et de la coopération internationale, Pr Florent Song-Naba, s’est réjoui de voir son institution accueillir et coorganiser avec succès cet atelier. Il a fondé l’espoir que les connaissances acquises contribuent à gérer durablement les forêts africaines.

Mahamadi SEBOGO

