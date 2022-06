CAN 2023 : Les fortes pluies en Côte d’Ivoire obligent la CAF à envisager une nouvelle date

La décision d’organiser la CAN 2023, du 23 juin au 23 juillet, en Côte d’Ivoire avait sursauté beaucoup d’Ivoiriens. Cette date coïncide, selon les météorologues du pays, avec la saison pluvieuse.

A un an de la CAN, les conditions météorologiques donnent raison aux sceptiques. Des pluies diluviennes ont déjà fait de nombreux dégâts matériels et causé des pertes en vies humaines essentiellement à Abidjan, la capitale ivoirienne, qui doit accueillir la majorité des matchs.

Face à cette situation, qui se peut se répéter pendant la CAN, la Confédération africaine de football (CAF) envisage, selon les informations du site du monde Afrique, un report de la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire.

La compétition pourrait se tenir en janvier 2024, créant ainsi un nouveau bras de fer avec les clubs européens qui refusent souvent de libérer leurs joueurs pour venir jouer à la CAN. « Selon nos données, il a déjà plu 903 mm d’avril à juin sur Abidjan, alors même que la saison des pluies n’est pas encore terminée », prévient un spécialiste des prévisions météo en Côte d’Ivoire, Anthony Mocaër.

AK