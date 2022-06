Sénégal : le célèbre acteur  Peter Salinger alias Bachir Diop arrêté pour trafic de drogue

Célèbre acteur et chouchou des filles, Bachir Diop dans la série ‘’Dérapages’’ (Peter Salinger à l’état civil) fait actuellement la Une de la presse sénégalaise. Il a été interpellé, selon seneweb, par la police pour trafic de drogue. L’acteur est poursuivi pour culture, production, transformation, détention et de trafic de cannabis de la variété dite ‘’Skunk’’ portant sur 1,538 kg. Dangereuse variété du cannabis, cette drogue a des effets délirants et peut développer une maladie mentale chez les consommateurs.

