Dialogue politique ivoirien : Alassane Ouattara rencontre ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo le 14 juillet prochain à Abidjan

Les trois poids lourds de la politique ivoirienne – Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, le président du Pdci-Rda et le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo – se rencontreront à la présidence le jeudi 14 juillet 2022.

L’objectif de cette rencontre est de consolider le processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire et le dialogue politique. Selon RFI, les trois leaders politiques parleront, entre autres, des prisonniers dits « politiques », arrêtés lors des crises électorales de 2010-2011 et de 2020, de l’élection présidentielle de 2025, des scrutins locaux et régionaux de 2023.

« Le chef de l’État parle régulièrement avec les anciens présidents. Ils se parlent déjà par téléphone. Mais il était aussi important, puisque c’était un souhait du dialogue politique, que cette rencontre ait lieu. Et c’est dans ce cadre-là que cette rencontre aura lieu », a fait savoir le ministre ivoirien en charge de la Communication, Amadou Coulibaly.

AK