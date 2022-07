Amenagement du territoire : les “demineurs” de la bombe foncière installés

Les membres de la commission interministérielle chargée de donner un avis sur la cession des terres destinées à la promotion immobilière ont été installés officiellement, le lundi 18 juillet 2022, à Ouagadougou.

Les questions d’aménagement du territoire et de gestion des terres urbaines et rurales constituent une préoccupation pour le gouvernement burkinabè. En effet, dans le souci de recadrer les opérations de lotissement et de délivrance des titres légaux de sécurisation des droits réels immobiliers, un comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires a été mis en place en 2021. Au nombre de neuf, les membres de ladite commission chargée de donner un avis sur la cession des terres du domaine privé de l’Etat, destinées à la promotion immobilière ont été installés officiellement par le Premier ministre, Albert Ouedraogo, le lundi 18 juillet 2022, à Ouagadougou.

Le chef de l’exécutif a déclaré qu’ils constituent un maillon important de la chaîne de consolidation des réformes du foncier urbain et rural. Pour réussir cette mission, il a invité les membres de la commission interministérielle à observer, lors de leurs différents travaux, les valeurs inscrites dans la Charte de la Transition qui reposent sur le patriotisme, l’intégrité, l’honnêteté et la transparence. « Vous n’avez pas le droit de faillir à cette mission essentielle dans la construction d’un Burkina Faso nouveau que nous appelons de tous nos vœux, pour les générations actuelles et futures », a-t-il lancé. Aussi, il a engagé l’administration publique à veiller à une meilleure organisation et une synergie d’actions dans l’adoption et l’application des textes régissant le secteur foncier. Le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Boukary Savadogo, a expliqué que les membres de la commission sont chargés d’examiner les dossiers de demande de cession des terres destinées à la promotion immobilière et de donner leurs avis. En outre, ils doivent procéder à toute vérification jugée nécessaire relative à la demande de cession et à la moralité du promoteur immobilier.

Pour Boukary Savadogo, la réussite de la mission de la commission va permettre à des promoteurs immobiliers d’accompagner au mieux l’Etat et ses partenaires. « Je vous invite à accorder davantage une attention particulière à la qualité et la durabilité des infrastructures immobilières », s’est-il adressé aux acteurs de la chaine foncière et de la construction. Le président de la commission, Benjamin Konkobo, a indiqué que ce processus voulu par les autorités se veut participatif. Selon lui, la tâche va se faire dans la transparence, la rigueur et surtout dans le respect strict des textes qui encadrent l’activité de la promotion immobilière. Il a, par ailleurs, sollicité le soutien de tous, pour qu’ensemble le comité puisse arriver à désamorcer et transformer la « bombe foncière » en une opportunité foncière.

Oumarou RABO

Moubaract KIEKIETA

Armel SAWADOGO (Stagiaires)