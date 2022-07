Développement du tourisme d’affaires : L’Arabie saoudite allège les procédures

Le Royaume d’Arabie saoudite a déjà accueilli plus de 4000 expositions et conférences au cours du premier semestre de 2022. Pour faciliter les procédures de participation, l’Autorité publique des expositions et des conférences a entrepris une réduction significative de la période de délivrance des licences.

Dans la perspective de la Vision 2030 du royaume d’Arabie saoudite, les autorités multiplient les initiatives pour booster le secteur du tourisme d’affaires.

A ce titre, l’Autorité publique des expositions et des conférences a élaboré les procédures nécessaires pour réduire la période de délivrance des licences et ce pour permettre la croissance du secteur du tourisme d’affaires et du produit intérieur non pétrolier.

L’autorité a approuvé la tenue de plus de 4 00 expositions et conférences pour les divers secteurs dans toutes les régions du Royaume au cours du premier semestre de 2022, avec une augmentation de 367% par rapport à la même période l’an dernier.

La plus grande part des expositions et conférences concernait les secteurs de la santé, de l’économie, du commerce et de l’éducation. L’autorité travaille constamment à l’établissement de partenariats stratégiques avec les autorités compétentes pour permettre la croissance du secteur grâce au développement continu de la législation réglementant le secteur.

Toute chose qui contribue à attirer des expositions et des conférences de qualité, et à développer l’expertise nationale et les cadres humains pour rehausser la qualité des événements et des activités locales.

Le PDG par intérim de l’Autorité des expositions et des conférences, Amjad bin Essam Shaker, a souligné l’importance de nouer des partenariats stratégiques.

« Nous travaillons constamment avec les autorités compétentes pour élaborer des procédures et une législation susceptible de motiver le secteur des expositions et des conférences, ce qui se traduira par l’amélioration de la compétitivité du Royaume dans l’industrie du tourisme d’affaires, en plus de créer de nombreuses opportunités d’emplois dans plusieurs domaines », a indiqué M. Amjad bin Essam Shaker.

Synthèse de Karim BADOLO

Source : www.spa.gov.sa/2370863