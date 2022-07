Mécanisme d’évaluation de la Transition : la CEDEAO et le gouvernement accordent leurs violons

Le président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, à la tête d’une délégation, a échangé avec les membres du gouvernement sur les contours du mécanisme de suivi et d’évaluation de la Transition au Burkina Faso.

En visite au Burkina Faso, le président en exercice de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Embalo, a rencontré les membres du gouvernement, dans l’après-midi du dimanche 24 juillet 2022, à Ouagadougou. Selon le Premier ministre, Albert Ouédraogo, qui a conduit la délégation gouvernementale, les échanges avec les émissaires de la CEDEAO ont porté sur le compromis auquel le Burkina et l’institution sous régionale ont convenu à la suite du Sommet en début juillet à Accra au Ghana, sur le mécanisme de suivi de la Transition. « Nous avons échangé sur le mécanisme qui doit être mis en place pour le suivi et l’évaluation de la Transition. Nous nous sommes accordés sur les indicateurs, mais également sur le format de ce mécanisme », a confié le chef de l’exécutif, à l’issue de la rencontre. Il a souligné qu’avec la délégation de la CEDEAO, un accord a aussi été trouvé. La réflexion sur ce mécanisme sera approfondie avec le concours d’experts afin de proposer un contenu définitif. Devront participer à cette équipe d’experts, le gouvernement du Burkina Faso, la CEDEAO ainsi que l’Union africaine. « Nous sommes en train d’aller à une entité un peu plus réduite avec le Burkina Faso, l’Union africaine et la CEDEAO », a précisé le chef du gouvernement.

Soumaïla BONKOUNGOU