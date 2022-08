Ouverture du procès du footballeur Benjamin Mendy le 10 août prochain pour accusations de viols.

Le procès du joueur de 27 ans Benjamin Mendy, débutera finalement le 10 août à Chester. Le footballeur est accusé par sept femmes de viol. Cependant Benjamin Mendy nie les dix chefs d’accusation, qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et aout 2021 à son domicile de Prestbury. Benjamin Mendy a quitté les pelouses depuis près d’un an pour les cellules des prisons de Liverpool et Manchester, où il a passé plus de quatre mois, en détention provisoire. Libéré en janvier, il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès. Le champion du monde 2018 en Russie avec l’équipe de France n’a plus disputé le moindre match de football depuis le 15 août 2021 avec son club de Manchester City.

Sidwaya.info