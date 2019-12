Un regroupement de jeunes veulent marquer d’une pierre blanche, le 70e anniversaire de la naissance du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, le 21 décembre 2019 à Ouagadougou. Ils l’ont fait savoir, le lundi 16 décembre 2019, au cours d’une conférence de presse.

Vivant, le père de la Révolution d’août 1983 aurait eu 70 ans, le 21 décembre 2019.

Un regroupement « spontané » de jeunes Burkinabè veulent marquer d’une pierre blanche cette date anniversaire de Thomas Sankara. A travers une conférence de presse le lundi 16 décembre à Ouagadougou, le comité d’organisation a donné les différentes articulations de cette activité. « Beaucoup de jeunes Burkinabè connaissent Thomas Sankara, l’homme politique, Thomas Sankara le militaire mais très peu connaissent sa vie privée », a lancé d’entrée, le président du comité d’organisation, Innocent Nana. Selon lui, l’objectif de cette initiative est d’apporter une contribution citoyenne à la lutte pour la promotion des valeurs léguées par le capitaine Thomas Sankara. Spécifiquement, a-t-il poursuivi, il s’agira d’immortaliser Sankara par la célébration de sa date de naissance, de consolider et promouvoir toutes ses idées et de susciter un réveil patriotique burkinabè et africain.

Enfin, cette initiative vise, a-t-il fait savoir, à amener la jeunesse et les dirigeants à s’approprier les idées et les différentes stratégies de lutte de « l’homme » sur tous les plans. Au cours de la conférence, le président du comité d’organisation a indiqué que tout se passera le 21 décembre 2019 au Centre national de presse Norbert Zongo. « De 13h à 17h30, il y aura des projections de films sur la vie du Capitaine Thomas Sankara, suivies de témoignages de sa famille et de ses anciens collaborateurs », a-t-il terminé.

Obissa Juste MIEN

Collaborateur