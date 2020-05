Fête du Travail : message du président du Faso

« En ce 1er mai, fête du Travail, je voudrais rendre un vibrant hommage aux populations laborieuses de nos villes et campagnes, engagées sur les chantiers du développement de notre pays. Nous ne pourrons rompre le cycle de la pauvreté, et bâtir une Nation forte et prospère que par le travail.

Je salue le courage et le dévouement de l’ensemble des acteurs du monde du travail, dans ce contexte marqué par les difficultés liées à la pandémie du Covid-19. Je réaffirme l’attachement du gouvernement et sa disponibilité au dialogue avec tous les partenaires sociaux. C’est ensemble, que nous créerons la richesse par notre travail, et que nous la partagerons entre fils et filles de la Nation.

C’est ainsi que nous assumerons notre destin de Femmes et d’Hommes libres, intègres et dignes.

Bonne fête du Travail à toutes et à tous.