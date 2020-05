COVID-19 au Burkina Faso: 16 nouveaux cas confirmés, 03 guérisons et 02 décès à la date du 04 mai 2020

A la date du 04 mai 2020, la situation de la COVID-19 au Burkina Faso se présente comme suit :

-256 échantillons analysés dont 33 cas suspects, 205 contacts et 18 contrôles ;

-16 nouveaux cas confirmés dont 11 cas importés (Niger et Turquie) et 05 transmissions communautaires (04 à Ouagadougou et 01 à Sebba);

-03 guérisons, portant à 548, le total des guérisons ;

-02 décès, portant le total à 48 ;

-92 cas actifs.

Au total 688 cas ont été confirmés dont 267 femmes et 421 hommes depuis le 09 mars 2020.

Communiqué SIG