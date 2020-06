Reprise des cours à Bobo-Dioulasso:dans le respect des mesures barrières

Les élèves de Bobo-Dioulasso à l’instar de leurs camarades des autres localités du Burkina Faso, ont repris le chemin de l’école, le lundi 1er juin 2020. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, a visité certaines écoles afin de s’assurer de l’effectivité de la reprise des cours et du « respect » des mesures-barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus.

Fermées depuis plus de deux mois, en raison de la maladie à coronavirus, les écoles primaires et secondaires du Burkina Faso ont réouvert leurs portes le lundi 1er juin 2020. En vue de s’assurer de l’effectivité de la reprise des cours et du « respect » des mesures-barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, a visité certaines écoles de la ville de Bobo-Dioulasso. Accompagné par d’autres autorités régionales, il s’est rendu d’abord au Lycée municipal Vinama- Thiemounou-Djibril. Des dispositifs de lave-mains étaient visibles dans la cours du lycée. Les élèves des classes de Terminale et de 3e à notre passage portaient des cache-nez « made in MENAPLN » ou des cache-nez ordinaires. A en croire la proviseure du lycée, Micheline Dierma, les dispositions sont prises pour respecter les mesures- barrières. « Les classes sont divisées en deux. Les emplois du temps avec l’avis des enseignants ont subi des changements », a-t-elle avancé. Le lavage des mains, le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique sont de rigueur, a poursuivi Mme Dierma. Après le lycée Vinama, Antoine Atiou s’est rendu au collège Sainte-Marie de Tounouma où pour avoir accès à la classe, les élèves (toutes des filles), subissent un test de prise de température à l’aide du thermoflash. Ensuite, elles se prêtent au lavage des mains. Autre cadre, même constat. A l’école primaire Accart-ville nord « A », le lavage des mains et le port des cache-nez sont obligatoires avant d’accéder aux classes, foi du directeur Mamadou Traoré. Le groupe scolaire solidarité a marqué le dernier passage du gouverneur. Du Lycée municipal Vinama-Thiemounou-Djibril au groupe scolaire Solidarité à l’école primaire Accart-ville nord « A » en passant par le collège Sainte-Marie de Tounouma, le gouverneur s’est dit être satisfait des mesures prises. «Les mesures-barrières sont respectées dans l’ensemble », s’est-il réjoui. Par ailleurs, il a encouragé les élèves, les invitant à garder le cap malgré la crise sanitaire. Les cache-nez promis par le ministère en charge de l’éducation nationale ne sont pas suffisants dans certaines écoles, a fait remarquer les journalistes. « Tout est mis en œuvre afin que les cours reprennent dans les conditions édictées par le gouvernement », a répondu Antoine Atiou.

Boudayinga J-M THIENON

boudayinga1940@gmail.com