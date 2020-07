19e Conférence du CILSS : la réforme de l’organisation au centre des échanges (Communiqué de presse)

(Ouagadougou, 19 juillet 2020). Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) présidera par visioconférence, ce lundi 20 juillet, la 19e Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’organisation.

Au cours de cette session, les chefs d’Etat et de Gouvernement vont examiner les résultats de la réforme institutionnelle et statuer sur les mandats des cadres dirigeants du CILSS, notamment la désignation du Secrétaire exécutif et de son adjoint.

L’objectif est d’aboutir à un nouveau schéma institutionnel, organisationnel, administratif et financier consacrant un « CILSS nouveau » qui réponde mieux aux besoins des Etats membres et de leurs populations.

Cette conférence virtuelle connaîtra la participation de partenaires techniques et financiers de l’organisation sous-régionale.

Créé le 12 septembre 1973, le CILSS regroupe aujourd’hui 13 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo).