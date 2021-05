Crise scolaire : L’appel du Président du Faso à l’apaisement

Hier 19 mai, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a régi depuis la France, aux micros des confrères de la RTB, sur la crise scolaire qui prend une autre tournure. Il appelle notamment à l’apaisement. Les propos en intégralité !

«Dans une telle situation, il faut savoir raison garder. Je trouve qu’il n’est pas normal que pour une réforme qui sera engagée en 2022, nous soyons aujourd’hui à des extrémismes de ce genre. D’abord, ces marches avec des agressions sur les forces de défense et de sécurité, notamment celles qui assurent la protection et la sécurité des citoyens, deuxièmement que des élèves aillent jeter des projectiles dans des écoles pour faire sortir d’autres élèves, maintenant que le proviseur soit agressé dans son bureau, me semblent inacceptable.

Nous avons tous été des élèves et nous savons que derrière ce genre d’actions, il y a toujours des manipulateurs. Je voudrais demander aux élèves de savoir raison garder, et de s’occuper de leur avenir. Parce que ceux qui sont en train de les manipuler aujourd’hui ne s’occuperont pas d’eux demain, lorsqu’ils ne seront plus à l’école. Il faut que chacun en prenne conscience. C’est pourquoi, nous lançons un appel aux parents d’élèves, aux élèves, de faire en sorte que nous revenions à la raison. Parce que l’éducation c’est l’école, mais ça commence d’abord à la maison, par le respect de la hiérarchie, le respect des enseignants. Cela me semble important et je voudrais encore une fois, lancer cet appel à l’apaisement ».

Source : RTB