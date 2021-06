Burkina:Christophe Dabiré ouvre la 1ere session du Conseil d’orientation et du suivi du mécanisme national de réponses aux risques sécuritaires

Le premier ministre, Christophe Dabiré a ouvert ce jeudi à Ouagadougou, la première session du Conseil d’orientation et du suivi du mécanisme national d’alerte précoce et de réponses aux risques sécuritaires. Ii s’est agi d’examiner le bilan des activités de l’année 2020 et d’adopter celles programmées ou en cours d’exécution pour l’année 2021.

Institué au Burkina Faso en juillet 2016, le mécanisme national d’alerte précoce et de réponses aux risques sécuritaires est une initiative prise par les Chefs d’Etat de la CEDEAO lors de sa 45eme session ordinaire tenue le 14 juillet 2014 à Accra (Ghana).

Ce dispositif de prévention vise à mettre à la disposition des Etats membres de CEDEAO, des rapports et des tendances relatives à la sécurité humaine ainsi que des options de réponses. Il a pour mission essentielle de recueillir, d’analyser et de traiter les informations sur la sécurité humaine notamment sur la gouvernance et les droits humains, les crimes et la criminalité, la sécurité, l’environnement et la santé.

Il permettra aussi d’alerter sur les menaces potentielles et les facteurs de risque sur la sécurité humaine et de proposer au gouvernement des réponses adaptées aux menaces et aux facteurs de risques identifiés.

AB