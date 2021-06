Représentation diplomatique du Burkina Faso à Paris: Hommage aux victimes de l’attaque terroriste de Solhan

La Représentation diplomatique du Burkina Faso à Paris a organisé ce mercredi 09 juin 2021, une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attaque terroriste de Solhan.

Le personnel de l’ambassade et du Consulat général s’est retrouvé dans l’enceinte de l’ambassade à Paris pour marquer sa solidarité et sa compassion aux familles éplorées des victimes de l’attaque terroriste de Solhan. La cérémonie a commencé par une minute de silence à la mémoire des victimes. Ensuite, le personnel de la Représentation diplomatique a chanté le Ditanyè pour marquer son amour et son attachement à la Mère Patrie.

A l’occasion, l’Ambassadeur Alain Francis Gustave ILBOUDO a condamné cette attaque terroriste lâche et barbare. Il a ensuite invité l’ensemble du personnel diplomatique à la prudence et à la vigilance dans le partage des informations sur les réseaux sociaux. Il a insisté sur la vérification des informations avant leur publication. « Il ne faut partager et publier que les informations officielles », a-t-il insisté car en tant de guerre, il faut éviter de tomber dans le piège de l’ennemi.

Au cours de la cérémonie, le personnel diplomatique s’est montré solidaire des familles éplorées des victimes de Solhan à travers la collecte d’une contribution financière de plus de 750 000 F CFA.

Un livre de condoléances a, par ailleurs, été ouvert du 9 au 11 juin 2021 à l’intention du Corps diplomatique et de la communauté burkinabè en France pour recevoir les messages de compassion et de soutien.

Services presse et Relations publiques de l’ambassade du Burkina Faso à Paris