Conseil des ministres : Roch Kaboré invite ses compatriotes à faire preuve d’unité et de solidarité.

(Nous avons tenu ce 1er juillet 2021, un Conseil des ministres de prise de contact, suite au réaménagement du gouvernement. A l’occasion, j’ai indiqué mes attentes, pour apporter des réponses aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple. Je réitère mon appel à mes compatriotes, à faire preuve d’unité et de solidarité, pour qu’ensemble, nous relevions le défi de la lutte contre le terrorisme), a dit le président du Faso, Roch Kaboré. Il a affirmé qu’un nouveau gouvernement est en place. Il a soutenu que le remaniement ministériel intervenu le 30 juin s’inscrit dans sa volonté de donner un nouveau souffle à son engagement face aux défis majeurs de la Nation. Il a également affirmé que l’accompagnement et le soutien de l’ensemble des fils et filles du Burkina Faso seront les ferments de ce nouvel exécutif, dans la construction d’une Nation sécurisée, de paix, et de prospérité.

La Rédaction