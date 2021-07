TAC 2021 : Frat’ Mat dit Akwaba aux Editions Sidwaya à Abidjan

Le groupe Fraternité Matin a offert le samedi 24 juillet 2021 à Abidjan un diner de bienvenue à la délégation des Editions Sidwaya présente dans la capitale ivoirienne a l’occasion de la 9e Rencontre au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte-D’Ivoire et le Burkina Faso.

Dans le cadre du TAC, la Société nouvelle de presse et d’édition (SNPECI) éditrice du quotidien d’Etat Fraternité Matin entretient d’excellente relations de coopération professionnelle dans le domaine de la communication depuis plus d’une dizaine d’années.

La 9e Rencontre au sommet du TAC a offert une belle occasion aux deux groupes de presse publique des deux pays frères de magnifier cette coopération.

En effet, le groupe de presse fraternité Matin a offert un diner de fraternité à la délégation des Editions Sidwaya, conduite par son directeur général, Mahamadi TIEGNA, au restaurant select « Chez Jacko » de la petite fille du père de la nation ivoirienne Felix Houphouët Boigny avec les sonorités burkinabè.

Devant le Directeur général adjoint, Abdel Serges Nouho, de Macaire Dagri, conseiller spécial représentant le Directeur général de Frat’mat en déplacement en France, le doyen Michel Koffi a indiqué que le choix du lieu n’est pas anodin.

Pour lui, le Burkina et la Cote d’Ivoire entretiennent des liens séculaires. Les deux pays sont liés par l’histoire et la géographie et les deux anciens présidents feu Felix Boigny et feu Maurice Yaméogo ont travaillé à consolider ces liens. « Nous sommes chez la petite fille de Félix Houphouët Boigny, père de la nation ivoirienne, ce n’est pas par hasard », a-t-il indiqué.

Satisfait de la marque d’attention de ses hôtes, le Directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi TIEGNA, a remercié le Groupe frat’Mat mais également à la petite fille de Houphouët Boigny pour l’accueil personnalisé dont la délégation a été l’objet. A cette dernière elle a fait un petit cours d’histoire sur son grand père qui a travaillé à Batié dans le sud-ouest du Burkina pendant la période coloniale comme médecin africain. « La maison d’Houphouët Boigny » est aujourd’hui une attraction touristique que sa petite fille a promis de s’y rendre.

Le programme du séjour de la délégation des Editions Sidwaya et de l’AIB prévoit entre autres, des formations et des échanges d’expérience dans les domaines du fact checking, le webmarketing, le secrétariat de rédaction, le contrôle de gestion et de la qualité, la gestion des équipements d’imprimerie tels qu’une rotative.

B.S