Terrorisme : Roch Kaboré invite la communauté internationale à soutenir davantage le G5 Sahel. (AG ONU)

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a fait ce jeudi 23 septembre 2021 une déclaration en séance plénière de l’Assemblée générale de l’ONU.

Dans la lutte contre le terrorisme, le président du Faso, Roch Kaboré a indiqué que les seuls efforts des pays touchés ne seront efficaces que s’il y a le soutien de la communauté internationale. De ce fait, il a invité cette communauté à soutenir d’avantage le G5 Sahel. « C’est le lieu pour moi, de rappeler qu’il s’agit de paix et de sécurité internationales et donc qu’il est nécessaire, voire urgent pour la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité, de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il affirmé. Le président du Faso, Roch Kaboré a souligné que la meilleure façon de le faire serait de placer le mandat de la Force Conjointe du G5 Sahel sous le chapitre VII de la charte des Nations-unies.

Il a également salué les efforts de coordination et de coopération des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans notre lutte commune contre le terrorisme.

Pour lui, la nomination par la 59eme session de la Conférence des Chefs d’Etat de Monsieur Mahamadou Issoufou, ancien Président de la République du Niger et de Monsieur Nana Addo DankwA Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, comme champions de la mobilisation des ressources pour le Plan d’Actions 2020-2024 pour l’éradication du terrorisme dans la région, est une bonne indication et constitue un acte majeur de l’engagement de la CEDEAO.

« Je voudrais également reconnaître et saluer l’assistance multiforme de tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, l’Union européenne, les Nations-Unies et bien d’autres, dans cette lutte, et réitérer notre reconnaissance au Secrétaire Général des Nations-unies pour son engagement personnel en faveur du Sahel », a affirmé Roch Kaboré.

La Rédaction