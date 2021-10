Rentrée scolaire : Le président du Faso a souhaité, ce vendredi, aux élèves une année studieuse et couronnée de succès

« Ce 1er octobre 2021, nos enfants effectuent leur rentrée scolaire 2021-2022. Je leur souhaite une année studieuse et couronnée de succès dans la quête du savoir », a indiqué, Roch Kabore. Il a rendu hommage aux enseignants pour leur don de soi dans l’éducation et la formation de la jeunesse. « J’ai une pensée pour les enfants dans les zones à défi sécuritaire et les enfants déplacés internes. Je suis pleinement conscient des difficultés actuelles de l’école burkinabè », a affirmé le président du Faso, Roch Kabore. Il a aussi exhorté l’ensemble des acteurs du monde éducatif à garder le même engagement patriotique sur le vaste chantier de la valorisation du capital humain.

Pour lui, les états généraux annoncés donneront l’occasion de discuter ensemble de toutes ces difficultés, et de dégager les solutions idoines pour un système éducatif plus performant et plus résilient.

La Rédaction