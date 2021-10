Attaque du convoi de IAMGOLD/Essakane S A: Trois travailleurs portés disparus et six blessés

Dans la matinée du vendredi 29 octobre 2021, trois bus de la société minière IAMGOLD/Essakane S A et deux camions ont été incendiés. Bilan provisoire trois personnes sont portées disparues et on dénombre six blessés.

Dans la matinée du vendredi 29 octobre 2021, des hommes armés non identifiés (HANI) ont attaqué un convoi de la société minière IAMGOLD/Essakane S.A sur l’axe Dori-Essakane. Selon une source, le convoi qui devait quitter Dori pour la mine à 6 heures a dû retarder de 40 mn du fait des menaces sur la route. Finalement, le convoi de trois bus avec 27 travailleurs de la mine et les trois conducteurs ont essuyé des tirs des HANI à 15 km du site minier précisément dans le village de Alkoma aux environs de 7h 20mn. Dès les premières rafales, les bus se sont immobilisés et ce fut la débandade. Aux dernières nouvelles, 21 passagers et deux conducteurs ont pu rejoindre la mine, saint et sauf, exceptés quelques blessés légers. Au moment où nous tracions ces lignes, deux passagers et un conducteur manquent à l’appel.

S.N.