61e Anniversaire des Forces armées nationales : Les FDS honorées

A l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l’armée nationale, le ministère de la Défense nationale et des anciens Combattants a rendu hommage aux Forces armées nationales (FAN) dans la soirée du samedi 30 octobre 2021 à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré.

Depuis 2015, les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso font face au terrorisme pour défendre la patrie. Pour marquer la reconnaissance du gouvernement et de la Nation, le ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants a organisé une soirée d’hommage à l’endroit de tous les FDS le samedi 30 octobre 2021 à Ouagadougou.

Le thème de ces noces de platane était « 61e ans au service de la défense de la patrie, tous ensemble pour un vibrant hommage aux Forces armées nationales (FAN) et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme ». Cette cérémonie visait à encourager et à soutenir au moyen de chants, les vaillants soldats qui luttent au quotidien au péril de leurs vies pour défendre la Nation.

Selon le ministre en charge de la défense nationale, le général de brigade, Aimé Barthélemy Simporé, cette soirée rend hommage aux forces militaires, de gendarmerie, de sécurité intérieure (la police, la douane, les Eaux et forêts, l’administration pénitentiaire) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a ajouté qu’à cet effet les FDS ne sont pas seuls dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous avons la présence aujourd’hui du Premier ministre qui traduit tout le soutien du gouvernement à l’ensemble de nos FAN, des FDS et à tous ceux qui luttent. Nous avons aussi le soutien de tous nos partenaires et de toute la Nation qui manifestent leur soutien d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré. Le général de brigade a loué au passage, la présence de tous les musiciens aux côtés des FDS.

« Je voudrais saluer les artistes qui depuis le début, soutiennent la lutte par des chants patriotiques. Nous voulons à travers cette cérémonie d’hommage, leur témoigner notre gratitude et à tous ceux qui sont dans l’anonymat. Car c’est de cette manière, dans la foi, que nous allons réussir à créer une résistance face au terrorisme », a laissé entendre le chef du département de la Défense nationale, Aimé Barthélemy Simporé.

Il a, par ailleurs, rassuré la population de l’engagement des FAN à poursuivre le combat pour la victoire finale, car, a-t-il dit : c’est dans l’unité nationale, la solidarité que l’on vaincra le péril terroriste.

Un devoir de mémoire et de reconnaissance

Pour le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, cette cérémonie d’hommage est un devoir de mémoire et de reconnaissance à l’endroit de tous les FDS et des VDP tombés sur le champ d’honneur.

Les agents de l’administration publique et privée, notamment des enseignants, les agents de Santé, des Eaux et forêts, de l’action sociale, de l’agriculture, des organisations non gouvernementales et associations de développement enlevés ou tombés dans leur combat quotidien pour assurer la continuité de l’Etat et le bien-être des populations n’ont pas été oubliés. Le chef du gouvernement a salué la résistance opiniâtre des aïeux face aux assaillants de leur époque.

Pour lui, cette séquence de l’histoire est riche d’enseignements pour la jeune génération. A cet effet, à l’occasion du 61e anniversaire des FAN, Christophe Joseph Marie Dabiré a exhorté les fils et filles du pays à tenir bon dans la lutte contre le terrorisme à l’image de nos aïeux. Il a également félicité et salué la mobilisation et l’engagement inconditionnel des FAN, des FDS et des VDP.

De même, le chef du gouvernement a invité les populations à une franche collaboration et à un véritable engagement pour venir à bout de ce phénomène, a-t-il conclu. Aussi, pour marquer leur attachement et leur soutien, le ministère en charge de la défense a offert à cette occasion un montant de 5 millions FCFA aux FAN en vue de les encourager dans leur mission. Dans la même dynamique, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire a remis 40 tonnes de vivres pour accompagner les familles des militaires tombés sur le champ de bataille.

La nuit d’hommage aux FDS a été marquée par la prestation de plusieurs artistes burkinabè. Il s’agit, entre autres, de l’orchestre des FAN, Smarty, Idak Bassavé, Floby, Nourat, Grec, Privat, Fleur qui ont manifesté au cours de cette cérémonie sobre, leur soutien aux Forces de défense et de sécurité par des chants patriotiques.

Justine MONNE