France-Burkina : la coopération militaire en discussion

(Ouagadougou, 13 décembre 2021) le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a eu une séance de travail ce matin avec l’ambassadeur de France au Burkina Faso, accompagné du directeur Afrique du Quai d’Orsay Christophe Bigot, et d’une délégation d’officiers généraux français. Le chef de l’Etat était entouré des ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que du chef d’Etat-major général des armées et son adjoint. Cette séance a été suivie d’une autre séance de travail, élargie à différents acteurs civils et militaires des deux délégations.