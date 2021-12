    8e édition des Pingre Kuni: Plusieurs  lauréats issus du monde  culturel

La 8e édition des Pingre Kuni, les trophées de la paix au Burkina Faso, a eu lieu, le jeudi 23 décembre 2021 dans la salle de ciné Canal Olympia Ouaga 2000. 14 personnalités et associations ont été distinguées.

L’association Bark Bousgo a encore relevé le pari d’organiser la cérémonie des Pingre Kuni. Ainsi dans la salle de ciné Canal Olympia de Ouaga 2000,14 lauréats ont chacun reçu un trophée et une attestation pour avoir promu la paix et la cohésion sociale au pays des Hommes intègres à travers des actions de développement. Parmi les récipiendaires se entre autres trouvent l’artiste-musicien Dicko Fils, l’association Yeelba (un regroupement de promotion du Faso dan fani au Burkina Faso et en Italie), Lucie Aimée Tiendrebeogo née Sondo du FESPACO, le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), Alphonse Tougouma, Lion’s club district 403 A3, l’Association pour le développement du monde rural(ADMR).

AK