Gestion des deniers publics : Le payeur général et deux greffiers en chef installés

La Cour des comptes a installé le payeur général, Ferdinand Marie Désiré Yemtim et deux nouveaux greffiers en chef, Ya Hyacinthe Sirima et Germaine Sama/Nikiéma, dans leurs fonctions, le mardi 15 mars 2022, à Ouagadougou.

L’assemblée solennelle du mardi 15 mars 2022 de la Cour des comptes, dans la salle d’audience de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, à Ouagadougou, a donné quitus à deux nouveaux greffiers en chef nommés à la Cour des comptes et au payeur général d’exercer leurs fonctions respectives. Il s’agit des greffiers en chef Ya Hyacinthe Sirima et Germaine Sama/Nikiéma.

Pour le poste de payeur général, c’est l’inspecteur du Trésor, Ferdinand Désiré Yemtim qui l’occupe pour le paiement des dépenses de l’Etat. Le Procureur général de la Cour des comptes, T. Mathieu Kohio, a, d’emblée, traduit ses « vives » félicitations aux promus tout en évoquant leurs compétences à accomplir les missions à eux assignées du fait de leurs « riches » expériences. Selon le premier président par intérim de la Cour des comptes, Justin Jean-Baptiste Bouda, ces serments sont des prescriptions de la loi pour donner plus de lourdeur aux différentes fonctions.

« La loi a prescrit pour certaines personnalités, deux prestations de serment. C’est ce que nous avons fait en ce qui concerne le payeur général. Nous l’avons renvoyé à l’exercice de ses fonctions. Nous attendons de lui de la loyauté dans sa mission, car il doit rendre compte à la Cour de sa gestion, chaque année, sur la base de pièces de fond de gestion. Nous allons juger le compte et si nous décelons une irrégularité quelconque, il y aura sanction », a-t-il prévenu.

Justin Jean-Baptiste Bouda a, par ailleurs, souhaité au payeur général d’exercer « dignement » sa fonction. Quant aux nouveaux greffiers en chef, il a précisé qu’ils participent au renforcement de la Cour des comptes. Ce sont des anciens qui sont dans le métier et nommés à la Cour et simplement installés parce qu’ils ont déjà prêté serment à leur première prise de fonction, a laissé entendre le premier président par intérim de la Cour des comptes.

Le payeur général a renchéri que son rôle est l’exécution des dépenses du budget général, des comptes d’affectation spéciale et des budgets annexes. « Cette cérémonie est le point de départ de la responsabilité de la fonction du payeur général qui est personnelle. A travers cette prestation de serment, c’est l’engagement à respecter et à faire respecter les lois et règlements relatifs à la gestion des deniers publics », a indiqué Ferdinand Marie Désiré Yemtim.

Toutefois, dans le cadre de la fonction de payeur général, a-t-il déploré, il y a des opinions quelquefois « infondées » relatives aux longs délais de paiement au ministère en charge de l’économie et à la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique. Mais, a-t-il assuré, il y a un secrétariat qui gère les délais de paiement avec le concours de tous les acteurs de gestion.

« Nous faisons donc des propositions allant dans le sens du respect des délais de paiement fixés par les normes au niveau de chaque acteur. Nous allons veiller à cela pour le bonheur de nos fournisseurs et travailler aussi à rapprocher la fonction de payeur aux administrations », a expliqué le payeur général.

Pour le greffier en chef, Ya Hyacinthe Sirima, cette audience solennelle d’installation des greffiers en chef est une occasion de montrer au public leur rôle d’assister la Cour dans ses prérogatives de contrôle, d’utilisation et de gestion des deniers publics. « En tant que greffiers en chef, notre contribution est de faire bien fonctionner la Cour des comptes au profit des justiciables pour les différents services à donner », a-t-il relevé.

Boukary BONKOUNGOU