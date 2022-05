Détachement militaire de Bourzanga: le personnel décoré de la Croix du combattant

La Direction de la communication et des relations presse (DCRP) de la présidence du Faso rapporte que le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba a effectué « une visite opérationnelle » à Bourzanga, ce dimanche 22 mai 2022, au lendemain de la « vigoureuse riposte des éléments du détachement militaire » basé dans ce département.

Le personnel du détachement a reçu la décoration de la Croix du combattant en guise de félicitation, rapporte la direction de la communication de la présidence du Faso.

« Il s’est agi pour le chef de l’État de venir saluer la bravoure et l’engagement des hommes face à la puissance de feu d’un ennemi lourdement armé. », indique le compte rendu de la DCRP.

« Nous sommes venus ce matin après l’attaque qui a eu lieu ici hier pour vous témoigner, au nom du gouvernement et de l’ensemble du pays, la satisfaction et la reconnaissance envers l’ensemble du personnel de votre Détachement », a déclaré le chef de l’État.

Le président Damiba a félicité et encouragé les éléments tout en invitant l’ensemble des FDS à suivre le bel exemple des hommes du Lieutenant Assoumani Béogo, commandant du détachement.

Le chef de l’Etat a également rendu hommage aux combattants tombés, note la DCRP. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Damiba a réitéré son appel au dialogue aux « fils égarés du pays qui veulent abandonner le combat » et réitéré son intransigeance envers « ceux qui ont décidé de continuer dans la violence contre leur pays » et contre lesquels le Président du Faso a invité l’ensemble des Forces de défense et de sécurité à rester alertes, vigilantes et déterminées.

« Pour le Chef suprême des armées, c’est sur cet exemple d’engagement et de bravoure du détachement de Bourzanga que l’État s’appuiera pour engranger davantage de succès contre les groupes armés terroristes », conclu la DCRP.

Sidwaya.info

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso