Opération « mana-mana » : le Premier ministre salue la forte mobilisation à Ouahigouya

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a pris part, le samedi 24 septembre 2022, à Ouahigouya, à l’opération « mana-mana » au cours de laquelle, il a salué la forte mobilisation de l’opération dans la cité de Naaba Kango.

Les populations de la ville de Ouahigouya ont sacrifié à la tradition de l’opération « man-mana : mon acte patriotique pour ma ville » à travers une forte mobilisation. Le samedi 24 septembre 2022, elles ont reçu du renfort venu de la Primature avec à sa tête, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, venu gonfler le nombre des nettoyeurs.

A l’aide de balais, de râteaux, de brouettes et autres matériels de nettoyage, aucune ordure n’a résisté au passage des nettoyeurs qui sont, entre autres, des agents de l’administration publique, des commerçants et autres citoyens de la cité de Naaba Kango pour témoigner leur adhésion à cette initiative citoyenne, lancée en avril 2022 par le gouvernement de la Transition.

Vu la forte mobilisation, le Premier ministre Albert Ouédraogo a partagé sa satisfaction de l’acte citoyen des populations de la ville de Ouahigouya. Il a félicité tous les acteurs qui ont travaillé pour la réussite de l’opération du jour. « Après Manga, Tenkodogo, Koudougou, j’ai décidé de venir à Ouahigouya.

J’ai été ému par la forte mobilisation. Cela traduit qu’au-delà de l’opération « mana-mana », nous pouvons nous unir pour d’autres objectifs tels que la lutte contre le terrorisme et promouvoir la paix et la cohésion sociale », a-t-il déclaré. En marge de cette activité de nettoyage, le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus chez le roi du Yatenga, Naaba Kiba pour solliciter le soutien des autorités coutumières de la région à la Transition.

A son tour, Naaba Kiba a promis de promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale avec l’ensemble de ses ministres. Albert Ouédraogo s’est, par la suite, rendu sur un site d’accueil des Personnes déplacées internes (PDI). Pour traduire la solidarité du gouvernement envers ces filles et fils du pays qui vivent dans des situations difficiles.

Il a assuré que son gouvernement travaille d’arrache-pied pour que la paix revienne dans la région et de façon générale dans tout le pays. Au nom du gouvernement de la Transition, le Premier ministre a offert 60 tonnes de vivres et du matériel sanitaire aux PDI. Avant de prendre congé de la population de la cité de Naaba Kango, le chef du gouvernement a échangé avec les forces vives de la région.

A l’entame des échanges, le gouverneur de la région, le colonel -major Raymond David Valentin Ouédraogo, a indiqué que ce dialogue avec les forces vives de la région est une occasion de traduire à l’équipe gouvernementale, l’ensemble de leurs préoccupations. Elles ont trait, entre autres, à la situation sécuritaire et humanitaire avec ses conséquences directes comme le ralentissement progressif de l’activité économique dans la région.

Le chef du gouvernement dit avoir pris bonne note de l’ensemble des cris du cœur des forces vives de la région. Tout en réaffirmant l’engagement ferme de son gouvernement à apporter des réponses à ces préoccupations, il a invité les filles et fils de la région à l’union sacrée, au sursaut patriotique pour la réussite de la Transition.

Bassirou BADINI