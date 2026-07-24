𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟒𝟕,𝟒𝟕 % 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞

‎Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce vendredi 24 juillet 2026, à l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectifs du ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré. ‎Au cours de cet exercice de redevabilité, le Camarade ministre a présenté l’état de mise en œuvre de son contrat d’objectifs au 30 juin 2026. Il en ressort un taux global d’exécution de 47,47 % au titre du premier semestre.

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‎Sur les 34 produits attendus dans le cadre de sa feuille de route, six ont été entièrement réalisés, 20 sont en cours d’exécution et huit devraient être mis en œuvre au cours du dernier trimestre de l’année 2026.

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‎Au nombre des acquis enregistrés, le Camarade ministre Mathias Traoré a cité la relecture intégrale du Code du travail, adopté par l’Assemblée législative de transition le 6 mai 2026. L’organisation des concours professionnels de l’année 2026 ainsi que la publication de leurs résultats avant la fin du mois de juillet figurent également parmi les actions majeures mises à l’actif du département.

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‎En matière de gestion des carrières, 66,11 % des actes ont été traités dans les délais requis. Dans le cadre de la déconcentration de la gestion administrative, 31 212 actes ont, par ailleurs, été élaborés et traités au niveau des directions régionales du ministère. Dans le domaine du travail, des conciliations ont été menées et 1 450 contrôles d’entreprises ont été réalisés au cours du premier semestre.

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‎Tout en saluant les résultats obtenus, le Camarade Chef du Gouvernement a donné des orientations fermes en vue d’assurer l’exécution intégrale du contrat d’objectifs du Camarade ministre Mathias Traoré au 31 décembre 2026.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞