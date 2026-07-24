𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟓𝟓,𝟎𝟖 % 𝐚̀ 𝐦𝐢-𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a poursuivi, dans l’après-midi de ce vendredi 24 juillet 2026, l’évaluation de la mise en œuvre, au 30 juin 2026, des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement. La séance de la soirée a débuté avec l’audition du ministre des Affaires étrangères, le Camarade Karamoko Jean Marie Traoré. À l’issue de cet exercice de redevabilité, le département en charge des Affaires étrangères affiche un taux global d’exécution de 55,08 % au titre du premier semestre de l’année 2026.

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‎Selon le ministre, son contrat d’objectifs s’articule autour de trois axes majeurs : la contribution à la défense du territoire à travers une diplomatie au service de la paix et de la sécurité ; la promotion de l’intégration régionale et du rayonnement international du Burkina Faso ; ainsi que la gestion de la diaspora et la lutte contre l’apatridie.

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‎Le premier objectif enregistre un taux d’exécution de 83,12 %, traduisant les efforts déployés pour accompagner la défense du territoire et renforcer la diplomatie sécuritaire. Le deuxième objectif, consacré à l’intégration régionale et au rayonnement du Burkina Faso, atteint un taux de 52 %, tandis que le troisième, relatif à la gestion de la diaspora et à la lutte contre l’apatridie, affiche un taux d’exécution de 53 %.

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‎Dans son exposé le ministre a relevé plusieurs difficultés ayant affecté la mise en œuvre de certaines actions programmées. Après avoir pris connaissance de ces contraintes, le Chef du Gouvernement a formulé de nouvelles orientations en vue d’accélérer l’exécution des activités et d’améliorer les performances du département au cours du second semestre.

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‎Parmi les priorités retenues figurent la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de l’An II de la Confédération des États du Sahel (AES), le déploiement rapide du guichet unique virtuel de la diaspora, déjà techniquement opérationnel, ainsi que l’accélération de la digitalisation des services du ministère, afin de dématérialiser le maximum de procédures d’ici à la fin de l’année.

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‎Le Premier ministre a également insisté sur le renforcement de la formation des futurs diplomates à l’Institut des hautes études internationales, en veillant à l’intégration, dans les curricula, des valeurs et des orientations de la Révolution progressiste populaire.

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‎Le ministre a réaffirmé l’engagement de son département à mettre en œuvre avec diligence les orientations reçues, afin d’atteindre les objectifs fixés pour l’année 2026.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞