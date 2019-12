L’année civile 2019 tire inexorablement vers sa fin et par la magie de l’enchainement entrouvre inéluctablement les portes de 2020, année chargée de symboles pour notre pays, le Burkina Faso.

Le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) se réjouit de ce passage augurant de nouveaux lendemains que notre parti souhaite meilleurs pour le peuple burkinabè sous la conduite de Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso.

2019 a été une année de dures épreuves pour notre peuple et ses dirigeants. Elle a été caractérisée principalement par la recrudescence de la menace terroriste qui a fait de nombreuses victimes aussi bien civiles que militaires. Le MPP s’incline une nouvelle fois devant la mémoire et le sacrifice des suppliciés du terrorisme dont les objectifs sont la désarticulation de notre pays, de nos institutions républicaines, de notre société et de notre vivre-ensemble. Nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés à qui le MPP souhaite un prompt rétablissement dans la guérison physique, psychique et morale.

Le terrorisme a également causé des nombreux déplacements internes de populations et la fermeture de plusieurs écoles et structures de santé. Face à ce péril dont les tentacules touchent plusieurs régions du pays, le MPP réitère son appel à l’union sacrée et à la réconciliation des filles et des fils de notre pays. La lutte contre les forces du mal sera longue et ardue, cependant, nous en sortirons victorieux si ensemble, partis politiques, société civile et gouvernants, nous resserrons les rangs autour de l’emblème burkinabè et de notre soif inextinguible de liberté et de démocratie.

L’année civile 2019 a été émaillée de difficultés certes mais aussi de résultats positifs dont la poursuite de l’implémentation du programme du président Roch Marc Christian Kaboré et la tenue du dialogue politique en juillet dernier à l’initiative du président du Faso. Saisissant cette occasion, le MPP renouvelle son engagement pour le respect des conclusions consensuelles qui en ont découlées dont celle relative au calendrier électoral.

2019 s’achève, le MPP saisit cette opportunité pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année à tous les Burkinabè et aux amis du Burkina qui nous font l’amabilité de passer, dans notre pays, terre légendaire d’hospitalité, ces moments ultimes de la transition calendaire.

Ces moments festifs et de décontraction pour certains contrastent avec la rigueur de l’appel au devoir patriotique des FDS en éveil présentement sur les théâtres d’opération pour la défense de l’intégrité du territoire national.

Ayons une pensée pour nos vaillants soldats en mission au nom de la Patrie.

Joyeuses fêtes de la Nativité à tous les fidèles croyants du Burkina Faso !

Joyeuses fêtes de la Saint Sylvestre dans la paix et l’union sacrée !

Bonne et fructueuse année 2020 à toutes et à tous !

DEMOCRATIE – EGALITE – PROGRES

Le président par intérim du MPP

Simon Compaoré

Grand Officier de l’ordre national