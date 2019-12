A l’occasion du nouvel An, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son épouse Sika Kaboré, recevront les vœux du personnel de la présidence du Faso, dans l’enceinte de l’institution, ce vendredi 27 décembre 2019.

Cette cérémonie de présentation de vœux, sera un moment pour le personnel de faire le bilan de l’année 2019 qui tire à sa fin, et de prendre de nouveaux engagements pour de meilleurs résultats.

Au regard du contexte sécuritaire, la cérémonie sera un moment d’hommage à la mémoire des soldats tombés pour la défense de la patrie, et de toutes les victimes des attaques terroristes.

Dans la même dynamique, le lundi 30 décembre 2019, ce sera au tour des corps constitués de sacrifier à la tradition de présentation de vœux.

Le 17 janvier 2020, le président du Faso recevra enfin les vœux des chefs de missions diplomatiques et consulaires, et des représentants des organisations interafricaines et internationales.

Direction de la communication de la présidence du Faso