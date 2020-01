Un véhicule de transport (Dina) a été victime d’une attaque à engin explosif ce samedi matin, 4 janvier 2020, sur l’axe Toeni-Tougan. Selon le Groupe d’action rapide surveillance et intervention en Afrique de l’ouest, le bilan provisoire est de 14 morts et 4 blessés graves. L’explosion s’est produite entre les villages de Donkou et Dagalé.