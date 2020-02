Des opérateurs engagés pour ladite opération dans la province des Banwa auraient été visés par des hommes armés non identifiés dans la nuit du mercredi 12 février 2020. Ceux-ci ont fait irruption dans les villages de Soumankuy et de Youmankuy, toutes situées à une quinzaine de kilomètres de la commune de Sanaba. Après des tirs en l’air ils ont enlevé les vivres des élèves, quelques bidons d’huile et ont ramassé les cahiers des élèves avant de mettre le feu dans le magasin. Les toits des classes ont été criblés de balles et les kits de l’enrôlement biométrique ont été pris avant de prendre la fuite.

