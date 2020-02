Le Conseil régional du Centre organise les 19 et 20 février 2020 à Ouagadougou, un atelier de validation du rapport diagnostic du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire(SRADDT).

Le gouvernement veut mettre en place un Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire(SNADDT) d’ici à l’horizon 2040. Pour y arriver, il faut que chaque région ait son schéma régional d’aménagement du territoire. A cet effet, trois régions pilotes (Centre, l’Est et le Sahel) ont été sélectionnées pour l’élaboration de leurs schémas. Les 19 et 20 février 2020 à Ouagadougou, les acteurs de la région du Centre passent en revue le rapport diagnostic du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).

En effet, dans ce rapport, selon le consultant, Roger Nama, il est question de l’état des lieux de l’organisation du territoire de la région du Centre dans tous les domaines que sont les ressources naturelles, les administrations, la société, l’économie. « On a constaté que c’est le secteur tertiaire, notamment l’artisanat qui nécessite une organisation. Celui-ci occupe une place importante dans la région, mais n’est pas considéré. Les acteurs travaillent dans les périphéries de la ville.

Excepté le village artisanal, il n’existe pas d’espace d’exposition dédié à l’artisanat », a déploré le consultant. Ce constat va amener les autorités à revoir leur politique et à mettre en place des stratégies pour tirer profit du potentiel qui existe. Ainsi, «cet atelier va permettre aux différents acteurs d’apporter des contributions au contenu des différents diagnostics qui seront prises en compte pour finaliser le document afin qu’aux termes de l’étude, prévue pour s’achever en juin 2020, la région puisse disposer d’un instrument d’aménagement consensuel», a indiqué le gouverneur du Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo.

A l’entendre, ce document doit permettre de s’accorder sur une situation de référence sur les questions d’aménagement. C’est le 5 janvier 2017 en Conseil des ministres que la décision a été actée pour l’élaboration d’un schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire. Le processus se poursuit avec le transfert des ressources financières.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com