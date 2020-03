Le gouvernement du Burkina Faso, dans un communiqué a annonce le samedi dans la soirée la fermeture des établissements scolaires et universitaires du 16 au 31 mars prochain, à cause de la pandémie du coronavirus.Le pays compte à la date du 14 mars 2020, 7 cas confirmés de COVID-19 et une dizaine de cas suspects sont en observation (ministre de la santé).

Lire le communiqué ci-dessous