Planète académie karaté-do a organisé la première édition de la coupe SONABHY, le samedi 14 mars 2020, sur le plateau de la société. Cette première a concerné les catégories des poussins, des pupilles, des benjamins et minimes en katas et en combats.

Le samedi 14 mars 2020 restera sans doute gravé dans les annales de Planète académie karaté-do, un club de la SONABHY (Société nationale burkinabè d’hydrocarbures). Quelque 200 enfants issus de plusieurs clubs de Ouagadougou ont participé à la première édition de la coupe SONABHY dans des compétitions katas et kumité (combats). Et parmi ces jeunes compétiteurs, les meilleurs se sont dégagés. En catégorie poussins filles katas individuels, Grâce Somé du club de l’Avenir a été la meilleure.

Chez les poussins garçons katas individuels, Abdoul Waha Ganamé (Taryan club) a ravi la vedette aux autres. Imane Zouré de Taryan club est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie pupilles filles katas individuels. Chez les pupilles garçons katas individuels, Rachid Sawadogo (PAK) a surclassé les autres. Les autres catégories (benjamins et minimes filles et garçons) ont également compéti en katas individuels et par équipe. En kumité (combats), toutes les catégories étaient représentées.

“ Nous sommes très heureux de voir tout ce monde au niveau de la SONABHY pour cette compétition. Et c’est une grande joie pour nous. Nous encourageons les responsables qui ont eu l’initiative d’organiser ces compétitions au profit des tout-petits. Nous félicitons tous ceux qui ont remporté les victoires et nous les encourageons à aller de l’avant’’, a déclaré Daniel Bassolé, représentant du directeur général de la SONABHY.

« Si vous avez une société citoyenne qui accepte de vous accompagner pour donner du bonheur à ces enfants, je crois que c’est bon à prendre », a fait savoir Soumaïla Ouédraogo, premier vice-président de la Fédération burkinabè de karaté-do, qui a annoncé par la suite les championnats nationaux des tout-petits dans les jours à venir. Les meilleurs par catégorie ont été récompensés avec des médailles.

En marge de la compétition, la SONABHY a remis du matériel sportif à Planète académie karaté-do. Ce matériel est composé de gants, de protège-pieds, de protège-tibias, de dentiers, de plastrons adultes et enfants, de makiwaras (sacs de frappe) et de claquettes (pour les coups de pied).

Hyacinthe YAMEOGO

(Collaborateur)