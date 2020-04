Il s’appelle COVID, un nervi avide de vie qui ravit tout sans devis ni sursis

COVID : Curieux Organisme à peine Visible mais Intelligent et Dangereux

Note : 19/20 ! Mission : faire la guerre à la terre entière sans compromis !

Son ambition : battre le record des bombes de la bêtise de l’homme odieux !

Athée sans foi ni loi, il a fermé églises et mosquées pour nous éloigner de Dieu

Il a fait du prochain bénin un malpropre suspect à venin infréquentable

Il nous a confinés pour mieux nous peaufiner et révéler le loup en nous, pardieu !

In fine, le plus beau couple n’était qu’un ….

