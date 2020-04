« Une année s’est écoulée. Le temps n’efface pas la tristesse de la séparation, et le vide que ton départ a laissé ne se comblera jamais. La mémoire reste le seul pouvoir que l’on détient pour te garder auprès de nous et dans nos cœurs à jamais. »

04 avril 2019 – 04 avril 2020

VOILA UN AN QU’IL A PLU A DIEU DE RAPPELER A LUI NOTRE CHER EPOUX, PERE, FRERE, ONCLE, NEVEU, FILS :

MONSIEUR SOME NI-DIAN HUGUES

Précédemment Responsable

Service Food & Shop et Développement Réseaux

TOTAL BURKINA

EN CE DOULOUREUX ANNIVERSAIRE SA VEUVE JOSIANNE ET SON FILS MELVYN DEHUGO AINSI QUE SA MERE, SES SŒURS, FRERES, NEVEUX ET NIECES, QUE TOUS CEUX QUI L’ONT CONNU ET AIME AIENT UNE PENSEE POUR LUI.